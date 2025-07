CANE SENZA GUINZAGLIO AGGREDISCE ALTRO CANE E FERISCE IL PROPRIETARIO





A Nerito di Crognaleto i Carabinieri hanno denunciato un uomo per lesioni colpose. Proprietario di cane razza “dogo argentino” lasciava l’animale libero e senza guinzaglio, tanto che aggrediva un altro cane di piccola taglia il cui proprietario per difenderlo veniva morso ad una mano dal dogo con una lesione giudicata guaribile in gg 7. Anche a Teramo in particolare lungo il parco fluviale ma pure in pieno centro alcuni proprietari di cani hanno la brutta e vietata abitudine di lasciare liberi i propri animali e non tenerli al guinzaglio. Negli ultimi tempi i Carabinieri unitamente al Vigile Ecologico del comune di Teramo stanno eseguendo una stretta vigilanza contravvenzionando i trasgressori. L’ultimo episodio in ordine temporale è stato rilevato a San Nicolò a Tordino, dove i Carabinieri hanno sanzionato un proprietario che in pieno centro aveva lasciato libero il proprio cane.