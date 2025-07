I LETTORI CI SCRIVONO/ CODE A SAN NICOLO', ORA SPUNTA ANCHE UN SEMAFORO

Ci risiamo con la fila da San Nicolo', a scendere da Teramo. Spunta anche un semaforo prima del ponte di Fiumicino. C'è chi dice che è per la pista ciclabile e chi per lavori al ponte. Due auto con a bordo turisti provenienti da Pordenone che volevano raggiungere il capoluogo hanno preferito rigirare, tanto era insopportabile la fila creata anche dal semaforo. Nessuno ha spiegato come mai il dissuasore luminoso è stato installato e da chi.