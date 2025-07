VIDEO-FOTO/ MACROAREA CENTRO NELLA BUFERA: “ILLEGITTIMA, SI TORNI AL VOTO”

È stata un’assemblea accesa quella tenutasi stasera sulla situazione della Macroarea Centro, al centro delle polemiche dopo le dimissioni di diversi consiglieri. I dimissionari hanno ribadito con forza la loro posizione: la Macroarea è illegittima e deve tornare al voto.

Nel corso dell’incontro, la ex portavoce Luigia Ancarani è stata duramente contestata da numerosi residenti, che hanno messo in discussione la legittimità del suo ruolo e la trasparenza dell’organo. Al centro delle critiche anche il presidente Melarangelo e la segretaria comunale, accusati di non aver garantito la corretta gestione del processo di surroga.

Il consigliere Alessio D’Egidio ha annunciato l’intenzione di portare la questione all’attenzione del Consiglio Comunale, chiedendo un nuovo regolamento per le Macroaree, ritenute sempre più disfunzionali e distanti dai cittadini.

Secondo i dimissionari, la portavoce Ancarani continuerebbe a mantenere la sua posizione nascodendosi dietro le surroghe, con il sostegno della consigliera Bonolis e ora anche del neoentrato Colella.

Il clima resta teso, e si preannunciano nuove tensioni nelle prossime settimane, con l’ipotesi di un confronto istituzionale sempre più vicino.