ESCE DI CASA COME UNA FURIA E ACCOLTELLA DUE PERSONE

Sarebbe una lite, scoppiata a margine della festa della birra, ma la vicenda è tutta da chiarire, la causa del ferimento di due persone, un ciclista teramano e un ragazzo di Casoli di Atri. Soccorsi dagli operatori del 118, i due uomini sarebbero in condizioni non gravi, il ciclista, che era arrivato pedalando con un gruppo di amici, è stato colpito ad un polpaccio il ragazzo ad una spalla. A ferirli sarebbe stato un cinquantenne di Casoli, uscito come una furia dalla propria abitazione e scagliatosi contro i due malcapitati. Sul posto del ferimento sono arrivati i poliziotti del commissariato di Atri e anche i Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire i fatti e chiarire la dinamica dei fatti, approdati poi alla coltellate.