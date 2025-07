ULTIMO GIORNO DI LAVORO PER IL POPOLARISSIMO MARCO RAPAGNA



Oggi è l’ultimo giorno di lavoro per Marco Rapagna. Sì, è vero, c’è ancora qualche dettaglio burocratico, ma di fatto oggi sarà il suo ultimo giorno sul posto di lavoro. E se è vero che ogni fine segna anche un nuovo inizio, è altrettanto vero che ci sono persone il cui passaggio lascia un’impronta che va ben oltre le responsabilità professionali. Chi ha lavorato con Marco sa che dietro ogni suo gesto c’era cura. Cura per il lavoro, certo, ma soprattutto per le persone. E in un mondo dove spesso si corre, lui ha saputo ricordare l'importanza di fermarsi, guardarsi negli occhi, e dire le cose come stanno — con sincerità e rispetto. Ai suoi colleghi, che hanno voluto riservargli la sorpresa di questo articolo (idea di Giorgio), mancherà, ma sanno benissimo che si rivedranno in uno dei mille interessi di Marco.