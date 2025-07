ALBA ADRIATICA/ GUARDIE GIURATE ARMATE CONTRO LA MOVIDA E IL DEGRADO URBANO

Il Comune di Alba Adriatica ha affidato con procedura urgente un incarico da oltre 30mila euro a una società di vigilanza privata per il pattugliamento notturno delle aree più frequentate dalla movida. Le guardie giurate armate, in servizio dalle 23 alle 6 fino al 31 agosto, affiancheranno la polizia locale in un’operazione di deterrenza contro comportamenti pericolosi e vandalismi, soprattutto nelle zone della pineta, della bambinopoli e delle strutture comunali.

Parallelamente, la sindaca Antonietta Casciotti ha firmato un’ordinanza restrittiva per la zona del centro storico, compresa tra la stazione ferroviaria e piazza IV Novembre: vietata l’apertura di minimarket e locali di somministrazione di cibo e bevande dalle 21 alle 6 del mattino, per limitare l’accesso all’alcol e contenere episodi di degrado e illegalità diffusa.

La misura, inizialmente estesa fino alle 7, è stata rettificata per agevolare i pendolari, come richiesto anche dalle opposizioni.