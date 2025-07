MORTE DI CECI, STRADA INSICURA: CHIUSE LE INDAGINI, ACCUSE PER IL SINDACO DI ISOLA E UN TECNICO

La Procura di Teramo ha chiuso le indagini sulla morte di Gabriele Ceci, direttore della Poliservice, deceduto in un incidente stradale a Pretara di Isola del Gran Sasso avvenuto a seguito del cedimento della carreggiata su cui stava transitando con una macchina del Ruzzo insieme alla presidente e al direttore il 12 luglio del 2023. L’auto su cui viaggiava precipitò in una scarpata, e per la magistratura le responsabilità non sarebbero riconducibili a un tragico caso, ma a mancati interventi e negligenze nella gestione della sicurezza stradale.

Al termine dell’inchiesta, la Procura ha confermato le accuse nei confronti del sindaco di Isola del Gran Sasso e di un tecnico comunale, ipotizzando responsabilità gravi in merito alla manutenzione e alla messa in sicurezza del tratto stradale interessato.

Il punto in cui l’asfalto ha ceduto era già noto per la sua fragilità, più volte segnalata da cittadini e addetti ai lavori. Il cedimento del terreno avrebbe causato lo sprofondamento dell’auto, che è finita fuori strada senza lasciare scampo al direttore di Poliservice. Ceci che aveva 53 anni viaggiava sul sedile passeggero anteriore della vettura. A frenare la caduta nella scarpata della macchina fu un grosso albero contro cui il mezzo finì proprio dalla parte del sedile dove si trovava il direttore della Poliservice.

Ora, con la conclusione delle indagini preliminari, si avvicina la fase dell’eventuale rinvio a giudizio.

