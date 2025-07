RICOVERATO D'AUTORITÀ IN PSICHIATRIA E POI PORTATO A CASTROGNO L'ACCOLTELLATORE DI CASOLI





È stato ricoverato in Trattamento Sanitario Obbligatorio all’ospedale di Giulianova l’uomo che, nella serata di ieri, ha accoltellato due persone durante una lite scoppiata a margine della festa della birra a Casoli di Atri. Il quarantaduenne, originario proprio della frazione atriana, è stato bloccato dopo l’aggressione e trasportato al nosocomio in evidente stato di alterazione nervosa. Secondo le prime ricostruzioni fornite dalle forze dell’ordine, tutto sarebbe iniziato con un diverbio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento. A farne le spese sono stati un ciclista teramano, giunto in paese con un gruppo di amici, e un giovane del posto, entrambi feriti con un’arma da taglio. Il ciclista è stato colpito a un polpaccio, mentre l’altro ragazzo ha riportato una ferita di striscio alla spalla. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118, ma solo il ciclista ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso di Atri. L’aggressione sarebbe avvenuta in pochi istanti: il quarantaduenne, secondo diversi testimoni, sarebbe uscito all’improvviso dalla propria abitazione con un coltello in mano, scagliandosi contro i due malcapitati con furia. Non è chiaro cosa abbia scatenato la sua reazione. Su disposizione del personale medico intervenuto, l’aggressore è stato sottoposto a TSO e trasferito nel reparto psichiatrico dell’ospedale di Giulianova, poi portato a Castrogno in attesa anche di eventuali provvedimenti anche di natura giudiziaria. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Atri.