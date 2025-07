COMPLETATO IL PARCO MEZZI POLISERVICE, AVVIATO ANCHE IL CONTROLLO DEL CONFERIMENTO RIFIUTI

Con il completamento del parco mezzi in dotazione alla Poliservice, fra nuovi compattatori, mezzi green per lo spazzamento e altri per la raccolta, il piano di servizi per l'igiene urbana è a pieno regime, superando le iniziali criticità. Le quattro spazzatrici sono in azione coadiuvate da mezzi elettrici per potenziare il ritiro, di mattina e pomeriggio, dei rifiuti lungo il litorale. L'ultima novità di Poliservice riguarda ora i controlli che scattano per i comuni costieri e prossimamente saranno estesi a quelli dell'interno. La società ha deciso di dedicare personale della società per il controllo sia del conferimento dei rifiuti porta a porta che della raccolta. <<Avere più occhi sul territorio significa migliorare il servizio e garantire il decoro urbano, spiega il presidente della società Gabriele Di Natale. Ciò ci consente maggiore tempestività d'intervento e anche maggiore controllo dei rifiuti portati in strada. Con il servizio già attivo di svuotamento giornaliero, mattino e pomeriggio, dei cestini nei lungomari dei tre comuni costieri, poi, contiamo di rendere le nostre città ancora più godibili da cittadini e turisti. Rivolgo, infine, un ulteriore invito ad aiutarci e tenere pulite strade e vie delle nostre cittadine. Ossia, di utilizzare correttamente le stazioni di deposito dei rifiuti situate nelle aree ecologiche dei comuni della costa evitando di lasciare all’esterno le buste dei rifiuti>>. Quanto agli ingombranti, Poliservice ricorda che è attivo il numero verde 800011616, come pure è aperto il centro raccolta di Alba Adriatica nei giorni e orari indicati nel calendario. Infine, è sempre possibile utilizzare la posta elettronica per prenotare il ritiro degli ingombranti e segnalare il mancato ritiro all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.