EX CONSIGLIERE COMUNALE AFFRONTA (CON SUCCESSO) IL TRIATHLON DEL GRAN SASSO

Una impresa, ma soprattutto una vinta, quella dell’ex consigliere comunale Ivan Verzilli, che oggi ha tagliato il traguardo della sua prima gara di triathlon sul Gran Sasso, una prova durissima che l’ha messo alla prova come mai prima, soprattutto nella frazione di nuoto in lago (1.5 km) – un “mostro” che non aveva mai affrontato.

“Ma alla fine, non era importante vincere. Era importante arrivare, concludere questa sfida, e farlo circondato dalle persone che amo: mia moglie, i miei ragazzi, mia nipote e mio papà, i migliori supporter che potessi desiderare. Senza di loro, non sarebbe stato lo stesso - racconta Verzilli - questo traguardo lo dedico a loro e a me stesso, perché a volte la vittoria più grande è credere fino alla fine e scoprire che ce la puoi fare, anche quando tutto sembra impossibile. Grazie a chi mi ha sostenuto, sopportato negli allenamenti e tifato oggi. Il Gran Sasso mi ha insegnato che i limiti sono solo l’inizio di qualcosa di più grande”.