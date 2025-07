PROBLEMI AD UNA GRU, CHIUSA VIA IV NOVEMBRE

Problemi ad una gru in via IV novembre a Teramo, strada chiusa. Il forte vento di queste ore avrebbe provocato problemi alla gru, che comunque non sarebbe pericolante. I Vigili del Fuoco, sul posto col Vigile ecologico Vincenzo Calvarese, hanno chiuso la strada all’incrocio con viale Crucioli precauzionalmente