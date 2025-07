FALSO ALLARME: LA GRU È SICURA, RIAPERTA VIA IV NOVEMBRE

Nessuna gru pericolante, e nessun problema. Dopo le immediate verifiche dell’impresa proprietaria, intervenuta sul posto, si è chiarita la totale sicurezza della stessa gru. Via IV novembre è stata già riaperta. A lanciare l’allarme era stato un residente del palazzo vicino, che avrebbe sentito un forte rumore (ma si è scoperto poi che sarebbe stato il passaggio di un mezzo pesante) e ha chiamato i Vigili del Fuoco, temendo che il rumore venisse proprio dalla gru. I vigili non potevano far altro che chiudere la strada. Ma era un falso alllarne. Tutto risolto.