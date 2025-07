STASERA A TERAMO LA SERATA DEL CAMPIELLO: PAROLE E MUSICA PER SCOPRIRE UN LIBRO CHE... PARLA ANCHE DI NOI

Questa sera alle ore 21, la suggestiva cornice di piazza Sant’Anna ospiterà uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate teramana: la presentazione del romanzo d’esordio “Pietà” (Einaudi) di Antonio Galetta, vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2025. In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso il Park Hotel Sporting. La serata, promossa dalla collaborazione tra la Fondazione Il Campiello e la Fondazione Bruno Ballone, sarà moderata dal giornalista e scrittore Antonio D’Amore, e offrirà al pubblico abruzzese l’opportunità di conoscere da vicino uno degli esordi letterari più apprezzati dell’anno. Antonio Galetta, originario di Ceglie Messapica, è dottorando in Letteratura italiana presso l’Università di Pisa e la Sorbonne Université. Scrittore e ricercatore, collabora con numerose riviste italiane e internazionali, unendo nella sua attività la profondità della riflessione critica alla potenza evocativa della narrazione. A impreziosire l’incontro sarà l’esibizione dal vivo della Corale Giuseppe Verdi di Teramo, che eseguirà alcuni brani selezionati, regalando al pubblico un’esperienza culturale completa tra parole e musica. Il romanzo “Pietà”, ambientato in un minuscolo e immaginario paese dell’Italia meridionale, ha conquistato la giuria del Campiello per la sua forza stilistica e la struttura narrativa originale. La voce collettiva adottata nel racconto dà forma a una comunità viva, ironica e drammatica, riflesso di dinamiche universali. Il linguaggio, raffinato e creativo, alterna registri comici, lirici, grotteschi e burocratici, rendendo l’opera una delle più interessanti dell’attuale panorama narrativo italiano. Con questa opera d’esordio, Antonio Galetta si impone come una delle voci più promettenti della nuova narrativa italiana.