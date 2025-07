MILLE PERSONE NELLA DISCOTECA ABUSIVA, A MEZZANOTTE ARRIVANO I CARABINIERI

Era privo della necessaria licenza di pubblico spettacolo il locale della Costa dei Trabocchi dove, nella notte, un controllo interforze ha portato alla scoperta di gravi irregolarità amministrative. All'interno della struttura, al momento dell'accesso – intorno alla mezzanotte – sono stati trovati circa mille avventori intenti a ballare, nonostante l’assenza delle autorizzazioni previste dalla legge. Il blitz, disposto dal questore di Chieti nell’ambito dei controlli straordinari sulla movida, ha portato all’elevazione di sanzioni per un totale di circa 16.000 euro. Tra le violazioni accertate: la presenza di tre lavoratori non regolari, l’installazione non autorizzata di telecamere, la mancata corrispondenza del piano di evacuazione, l’inadeguatezza dei luoghi di lavoro e l’assenza dei requisiti igienico-sanitari per la preparazione degli alimenti. L’attività di somministrazione è stata sospesa sul posto. Contestate anche gravi mancanze sul fronte igienico-sanitario: il locale era privo di spogliatoi per il personale e non applicava le procedure HACCP, obbligatorie per legge.