CI SIAMO: ARRIVA LA NOTTE DEI SERPENTI, OGGI L'ITALIA CANTA IN ABRUZZESE



Ci siamo: al calar del sole di oggi, domenica 20 luglio 2025, lo Stadio del Mare si prepara ad accogliere la terza edizione de “La Notte dei Serpenti”, l’atteso concertone ideato dal maestro Enrico Melozzi. L’evento, ad ingresso gratuito, celebra la tradizione musicale abruzzese reinterpretata in chiave contemporanea. Sul palco saliranno ospiti di rilievo nazionale: Riccardo Cocciante, Rocco Hunt, Elettra Lamborghini, Paola Turci, Filippo Graziani, Piero Mazzocchetti, con il contributo del comico Gabriele Cirilli, delle Farfalle Olimpiche, della Banda dell’Esercito e del pupazzo Topo Gigio. La conduzione è affidata nuovamente ad Andrea Delogu, e l’evento andrà in onda su Rai 2.Un elemento caratterizzante di quest’edizione è il coro formato esclusivamente da voci femminili, segno di un omaggio alle donne e alla loro importanza nella tradizione regionale. Il repertorio spazierà da brani popolari in abruzzese a nuove versioni inedite, con l’obiettivo di "poppizzare il dialetto e dialettizzare il pop”. Secondo il maestro Melozzi, si sta compiendo “una rivoluzione culturale” che valorizza le tradizioni abruzzesi infrangendo stereotipi e ridando identità alla regione. La scorsa edizione ha registrato oltre 20.000 spettatori e un buon riscontro tv: share del 10–12 %, oltre un milione di spettatori. Anche quest’anno sui social cresce l’attesa: la pagina ufficiale dell'evento ha registrato un aumento delle visualizzazioni dell’811 %, raggiungendo 1,3 milioni di utenti e oltre 30.000 interazioni. Alle 20:30 si prevede l’apertura dei cancelli: la serata continuerà fino a tarda notte, nel segno dell’Abruzzo