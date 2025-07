PERDE IL CONTROLLO DELLA MOTO, 56ENNE MUORE NELLA NOTTE

Un uomo di 56 anni, Pietro Pruiti, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto questa notte in Contrada Stampalone a Cellino Attanasio. Il motociclista, residente a Castellalto, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua moto, terminando la corsa in modo fatale. Nonostante l’ intervento dei soccorsi, per il 56enne non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri per chiarire con esattezza le dinamiche dell’incidente.