“SCONVOLTI DALLA MORTE DI PIETRO”, I COLLEGHI DELLA GLM PIANGONO L’AMICO SCOMPARSO

Mai avremmo pensato di apprendere dagli organi di stampa in questa calda domenica di piena estate, del tragico incidente nel quale ha perso la vita il nostro collega ed iscritto PIETRO PRUITI.

Siamo incredibilmente sconvolti tutti, il collega Pietro era un lavoratore esemplare, sempre attivo alle vicissitudini aziendali, fu fra l'altro uno dei primi ad aderire alla nostra organizzazione sindacale in glm a Castelnuovo, spinto dalla voglia di cambiamento e di mentalità con l'unico obiettivo comune del raggiungimento di nuovi obiettivi e risultati sindacali per tutti.

Oggi è una giornata triste per la Rsu Fim Cisl del gruppo Glm e per tutto il direttivo provinciale, il nostro pensiero adesso va tutto ai famigliari di Pietro, alla moglie Concetta, al figlio Giuseppe ed alla figlia Antonella, quest'ultima anch'essa nostra collega oltre che iscritta alla fim di Teramo.

Per quanto possano sembrare vage ogni tipo di parole in questo tragico momento, vi siamo vicini oltre che disponibili per qualsiasi circostanza.

Castellalto 20 luglio

Rsu Fim Cisl Glm group

Fabrizio Di Sabatino

Roberto Moretti

Sara D'Alessio

Pasqualino Lefoer

Alessandro Zuccarini