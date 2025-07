INCENDIO A PAGANNONI (CAMPLI), IN AZIONE LE SQUADRE ANTINCENDIO: FIAMME DOMATE CON GRANDE SFORZO

Un vasto incendio è divampato dalle prime ore di oggi nella zona di Pagannoni, nel territorio comunale di Campli, in provincia di Teramo. Le fiamme, alimentate dal caldo intenso e dalla vegetazione secca, hanno richiesto un intervento massiccio da parte dei soccorritori.

Sul posto sono prontamente intervenute sei squadre antincendio dei volontari di protezione civile Gran Sasso d'Italia, supportate da due autobotti, quattro pick-up attrezzati e venti operatori specializzati, impegnati a contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area.

Il rogo ha interessato una vasta zona collinare, rendendo particolarmente complesse le operazioni di spegnimento, che si sono protratte per diverse ore. Al momento non si segnalano feriti né danni a edifici, ma la situazione è stata definita "delicata" dalle autorità locali.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’origine dolosa o legata a comportamenti imprudenti.

Le autorità invitano la cittadinanza alla massima cautela, ricordando il divieto di accendere fuochi in aree boschive e la necessità di segnalare tempestivamente eventuali focolai al 115 impegnato con i vigili del fuoco sul posto.