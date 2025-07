INCENDIO IN CONTRADA MANZITTI A MONTEFINO: IN FIAMME SOTTOBOSCO E STERPAGLIE

Un incendio è divampato intorno alle ore 18 di oggi in Contrada Manzitti, nel comune di Montefino. A prendere fuoco sono stati il sottobosco e ampie aree di sterpaglie, complice il clima secco e le alte temperature che stanno interessando l’intera regione.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno operando per contenere e domare le fiamme. La situazione è sotto controllo, ma l’intervento è ancora in corso, reso complesso dalla conformazione del terreno e dal vento che ha favorito la rapida propagazione del fuoco.

Al momento non si registrano danni a persone né a strutture, ma l’area circostante è stata temporaneamente interdetta al traffico per consentire le operazioni in sicurezza.

Si rinnova l’appello alla prudenza e alla collaborazione da parte dei cittadini, ricordando il rischio elevato di incendi boschivi in questo periodo dell’anno.