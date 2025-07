VANDALI SVUOTANO LA PISCINA COMUNALE. PERSI 300mc D'ACQUA





Brutta sorpresa per chi sperava di trovare un po’ di refrigerio nella piscina comunale di Sulmona, perché nella notte i vandali hanno completamente svuotato la vasca esterna. Il gesto è avvenuto durante l’orario di chiusura al pubblico.cA scoprire il danno sono stati i gestori del Centro Sportivo Sulmona, che hanno prontamente allertato i carabinieri. Secondo gli investigatori, l’azione potrebbe essere stata compiuta da persone con buona conoscenza dell’impianto, dato che svuotare una vasca non è operazione semplice né veloce. I responsabili del Centro Sportivo han no quantificato il danno nella perdita di 300 metri cubi d’acqua e nel mancato guadagno.