MUORE DAVANTI AL FIGLIO MENTRE GIOCA A CALCETTO





Una giornata di festa al campo scout si è trasformata in dramma, quando Marco Cruciani, 57 anni, residente a Guidonia, è morto improvvisamente colto da un malore mentre giocava a pallone insieme al figlio e ad altri genitori e ragazzi. L’uomo si trovava al rifugio Colle Cieco, nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. con una comitiva della parrocchia Sant’Enrico di Casal Monastero, giunta per far visita ai ragazzi ospiti di un campo scout. Dopo il pranzo, genitori e figli avevano organizzato una partitella su uno spiazzo erboso a 1.400 metri di altitudine, a pochi chilometri da Villetta Barrea. Cruciani aveva preso parte con entusiasmo al gioco, ma dopo alcuni minuti di corsa si è accasciato al suolo, sotto lo sguardo attonito del figlio. Inutili i tentativi di rianimazione, prima da parte di un medico presente sul posto e poi del personale del 118, giunto in elisoccorso da L’Aquila.