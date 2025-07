UNA DONNA ALLA GUIDA DELLA STAZIONE CARABINIERI DI NERITO

Questa mattina a Nerito di Crognaleto il Maresciallo Maria Letizia Cocomazzi ha assunto il comando in sede vacante della locale stazione dei Carabinieri. La stessa, venticinquenne, originaria di Termoli (CB), si è arruolata nel 2019 quale Carabiniere ed ha prestato servizio in seno alla Legione Carabinieri “Trentino Alto Adige”, quindi ha partecipato e vinto il concorso per Maresciallo dei Carabinieri frequentando la scuola Marescialli di Firenze dove ha brillantemente superato il 12° corso, conseguendo inoltre la laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza”.

Continua a crescere la componente femminile in seno al Comando Provinciale di Teramo infatti, oltre a tante militari di sesso femminile presenti in varie stazioni dell’Arma, anche a Silvi Marina, il Comando è retto da tempo e in modo impeccabile da una donna.