GIULIANOVA, UOMO SBALZATO DA UN TRATTORE: SOCCORSO IN ELICOTTERO, NON SAREBBE IN CONDIZIONI CRITICHE

Attimi di paura questa mattina, verso le 11,30 nelle campagne di Giulianova, dove un uomo è stato colpito da un ramo mentre stava sul trattore che non si è ribaltato durante alcune attività agricole. E' accaduto in un terreno di sua proprietà.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 con i carabinieri, che hanno richiesto l'intervento dell’elisoccorso. L’uomo è stato stabilizzato e trasportato al Mazzini.

Secondo le prime informazioni trapelate, non sarebbe in condizioni critiche, ma sono in corso accertamenti medici per valutare l'entità dei traumi subiti.

Le forze dell’ordine stanno effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. A quanto sembr, l'uomo, un 45 enne del posto sarebbe stato sbalzato dal tratoee dopo essere stato colpito da un ramo. E' arrivato in pronto soccorso in codice rosso.