IZS, IN FASE DI NOMINA IL NUOVO CDA: IL MOLISE CONFERMA ALFONSO CANTONE, L’ABRUZZO PUNTA SU ARIANNA FASULO

Si definisce, piano piano il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. Il Molise ha ufficialmente nominato Alfonso Cantone, già presidente dell’ente in un precedente mandato, confermando così la fiducia nella sua esperienza e nel suo profilo tecnico.

Per quanto riguarda l’Abruzzo, secondo fonti istituzionali, sarebbe stata individuata Arianna Fasulo, professionista teramana, come componente del nuovo CdA. Fasulo, è “teramana doc”, e la sua nomina rappresenterebbe un segnale di attenzione al territorio e alle competenze locali. Politicamente è impegnata con il gruppo di Noi Moderati.

Il nuovo CdA sarà chiamato a guidare uno degli istituti di riferimento nazionale e internazionale nel campo della sanità animale, della sicurezza alimentare e della ricerca applicata, in una fase cruciale per l’attuazione del paradigma One Health, sempre più centrale nelle strategie scientifiche e sanitarie.