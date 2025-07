BLOCCATO IN MONTAGNA DALLA STANCHEZZA, 65ENNE SALVATO DALL'ELICOTTERO

Paura per un escursionista sessantacinquenne originario di Manoppello, rimasto in difficoltà lungo la Via dei Laghetti sul Monte Prena, nel cuore del massiccio del Gran Sasso d’Italia. L’allarme è scattato nel pomeriggio, quando la Centrale Operativa ha attivato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) d’Abruzzo per prestare assistenza all’uomo, bloccato in una zona impervia e ad alta quota. Considerata la complessità dell’area e l’altitudine, è stato immediatamente disposto l’intervento dell’elisoccorso. A bordo, oltre all’equipaggio sanitario, anche un tecnico del CNSAS specializzato nelle operazioni in ambiente montano. Una volta localizzato l’escursionista nei pressi dell’uscita della via, i tecnici sono stati calati con il verricello fino al punto in cui si trovava, riuscendo a raggiungerlo in sicurezza. L’uomo, fortemente provato dalla fatica ma senza traumi evidenti, è stato stabilizzato sul posto e recuperato a bordo dell’elicottero. Dopo un primo controllo medico al campo base, è stato trasferito all’ospedale dell’Aquila per ulteriori accertamenti. L’operazione si è conclusa senza complicazioni, grazie alla rapidità d’azione e alla preparazione delle squadre del Soccorso Alpino. Un intervento che, ancora una volta, sottolinea l’importanza della prudenza in montagna e del ruolo fondamentale dei soccorritori specializzati in ambienti ostili.