VIDEO/ REMIAMO CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE: LA COSTA TERAMANA UNITA NELLA SOLIDARIETÀ

Domenica 3 agosto la costa teramana torna ad unirsi per manifestare il sostegno della comunità al contrasto della violenza di genere con “Remiamo contro la violenza di genere”.



La manifestazione, nata a Giulianova da un’idea di Fioravanti Gabriellino Palestini noto come “l’uomo Plasmon” e presidente dell’associazione “Uomini, donne ed eroi del mare”, da sette anni viene sostenuta e organizzata dalla Commissione provinciale delle pari opportunità in collaborazione con tutte le CPO comunali, le marinerie, i circoli nautici, i centri antiviolenza. Il 3 agosto, quindi, a partire dalle ore 10, da tutti i Comuni della costa teramana partiranno le imbarcazioni a remi per fare un tratto di mare. I punti di partenza e arrivo: a Martinsicuro al Delfino Azzurro e a Piazza del Mare; ad Alba Adriatica al Circolo nautico; a Tortoreto alla Sirenetta; a Giulianova al Novavita e all’Europa; a Roseto Riva del Sol e Ohana; a Pineto a Scerne al Circolo nautico e Hapimag; a Silvi a Lido del Mar de Plata.



Questa mattina la presentazione di questa edizione che si è svolta al Circolo nautico di Giulianova con un’ampia partecipazione delle rappresentanti delle CPO comunali, della comandante della Guardia costiera, Valeria Di Mattia, dell’assessore comunale Lidia Albani, di Tania Bonnici Castelli ex presidente Cpo e componente dell’attuale commissione provinciale. La presentazione è stata arricchita dalla presenza della presidente della Commissione regionale, Rosa Pestilli e da quella del sindaco di Sant’Egidio alla Vibrata, Annunzio Amatucci.





“Come verifichiamo ogni giorno, c’è ancora tanto da fare, nonostante il nostro impegno i dati non confortano – ha dichiarato la presidente della commissione provinciale, Erika Angelini – per questo le manifestazioni che coinvolgono un ampio e indifferenziato pubblico ci consentono di far conoscere i servizi gratuiti che l’Ente provincia offre con il suo Centro antiviolenza che ha sportelli in molti Comuni grazie anche all’impegno profuso dalle Amministrazioni locali e dalle commissioni locali. L’importante sostegno della Commissione regionale e la collaborazione che abbiamo instaurato sui rispettivi progetti ci permette di dare forza alle nostre proposte: concrete e attuabili proprio per migliorare la rete di prevenzione e sostegno alle donne vittime di violenza e parallelamente di operare per il rafforzamento delle politiche di genere”. Sulla rete, che deve essere “ampia e radicata sul territorio con un filo conduttore fra Regione e Enti locali” ha insistito nel suo intervento anche la presidente Regionale Rosa Pestilli: “donne per le donne”.



Fra le presenze e gli interventi quelle delle componenti della CPO provinciale, Maria Cristina Cianella e Sonia delle Monache e poi di: Marilena Andreani (Comune di Giulianova); Isabel Marchegiani (Comune di Martinsicuro); Francesca Di Matteo (Comune di Alba Adriatica); Dolores Cimini (Comune di Tortoreto); Alexandra Pennarossa (Comune di Silvi); Ina Simei (Comune di Pineto); Anna Pia Sorgentone (Comune di Giulianova): Licia Petrella in rappresentanza del Circolo Nautico di Giulianova dove si è svolta la presentazione.



A fare gli onori di casa l’assessore Lidia Albani del Comune di Giulianova, amministrazione che insieme alla Cpo locale e a Gabriellino Palestini sono “decani” dell’iniziativa. Anche quest’anno, come ha sottolineato Palestini: “vi è un’ampia partecipazione delle marinerie e delle associazioni, un numero che è in continua crescita”.