SCOPERTO IL PIRATA DELLA CITROEN GRIGIA, È UN NOTO PROFESSIONISTA TERAMANO

È un noto professionista teramano di 68 anni, il proprietario della Citroen grigia che ieri, in via Cavour, all’incrocio sul quale si affaccia la casetta degli alpini, ha travolto un ragazzo in motorino, dandosi poi alla fuga. Il ragazzo, nell’incidente, ha riportato la frattura di un gomito, per la quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, e altre ferite. È ricoverato al Mazzini. All’identità del professionista, la Polizia Locale è approdata al termine di un delicato lavoro di indagine, condotto anche visionando le telecamere della zona. Un lavoro che ha stretto sempre di più gli indizi sull’identità dell’uomo il quale, vistosi ormai smascherato, si è presentato al Comando della Polizia Locale, per costituirsi. È stato denunciato per l’incidente e per l’emissione di soccorso, l’auto è stata sequestrata e la patente dell’uomo è stata ritirata. Sarà il giudice a stabilire la pena per i reati e il risarcimento per il ragazzo investito.