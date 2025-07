VASTO INCENDIO NEL POMERIGGIO A MONTERVERDE DI CELLINO ATTANASIO: IN FIAMME SOTTOBOSCO E STERPAGLIE

È ripreso nel pomeriggio un vasto incendio nella frazione di Monterverde, nel territorio comunale di Cellino Attanasio. Le fiamme, alimentate dal caldo torrido e dal vento, hanno coinvolto una vasta area di sottobosco e sterpaglie, minacciando alcune abitazioni e appezzamenti agricoli.

Sul posto stanno operando quattro partenze dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Teramo, coadiuvate da diverse squadre della Protezione Civile, prontamente intervenute per contenere il fronte del fuoco ed evitare che l’incendio si propagasse ulteriormente.

La zona interessata è particolarmente impervia, il che sta rendendo complesse le operazioni di spegnimento. Al momento non si segnalano feriti, ma la situazione resta monitorata costantemente dalle autorità.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma non si esclude l’origine dolosa o colposa. Le autorità hanno già avviato le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

L’incendio a Monterverde rappresenta l’ennesimo episodio di una stagione estiva particolarmente critica per il territorio abruzzese, dove alte temperature e siccità stanno mettendo a dura prova i sistemi di prevenzione e intervento.