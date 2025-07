FOTO/ INCIDENTE STRADALE: FIAT 500 SI RIBALTA IN PIENO CENTRO

Paura nel primo pomeriggio di oggi ad Alba Adriatica, teatro dell’ennesimo incidente stradale all’incrocio tra via Duca d’Aosta e via Trento, noto purtroppo per la frequenza con cui si verificano sinistri.

A seguito di un violento impatto tra due vetture, una Fiat 500 si è ribaltata al centro dell’incrocio, creando momenti di forte apprensione tra residenti e passanti.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Nereto, impegnati nel mettere in sicurezza l’area e verificare l’eventuale presenza di persone incastrate.

Fortunatamente, nessuno degli occupanti delle auto coinvolte ha riportato conseguenze fisiche, nonostante i veicoli abbiano subito gravi danni a causa dello scontro.

A effettuare i rilievi dell’incidente è stata la Polizia Locale di Alba Adriatica, che ha gestito anche la viabilità nella zona, rimasta rallentata per oltre un’ora.

L’incrocio in questione è da tempo segnalato come punto critico per la sicurezza stradale, e l’episodio odierno riaccende l’urgenza di interventi strutturali o di regolazione del traffico per prevenire ulteriori episodi simili.