LADRI SCOPERTI SI GETTANO NEL FIUME, MA LI "RIPESCANO" E LI ARRESTANO

Due uomini, di 25 e 57 anni, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della Stazione di Capestrano, con l'accusa di furto aggravato in concorso. I due sono stati sorpresi mentre rovistavano tra le auto parcheggiate lungo il tratto del fiume Tirino, tra Capodacqua di Capestrano e Bussi sul Tirino, una zona molto frequentata da escursionisti e amanti della natura. L’episodio è avvenuto nella tarda mattinata, quando una pattuglia dell’Arma ha notato i due uomini aggirarsi con fare sospetto tra le vetture in sosta. I militari hanno subito riconosciuto i soggetti, già noti alle forze dell’ordine, la cui presenza in zona era stata segnalata a bordo di un’utilitaria bianca lungo la statale 153 in direzione Capestrano. Alla vista dei carabinieri, i due hanno tentato la fuga: hanno lanciato a terra uno zaino e un marsupio, quindi si sono dileguati nella vegetazione per poi gettarsi nelle fredde acque del fiume Tirino. Ma il tentativo è stato vano. In pochi minuti sono stati raggiunti e "ripescati" dai militari. Alla richiesta di spiegazioni, i due hanno provato a giustificarsi dicendo di stare semplicemente facendo il bagno – nonostante indossassero ancora gli abiti. Gli accertamenti condotti nell’immediato hanno confermato i sospetti: lo zaino e il marsupio erano stati rubati poco prima da un’auto parcheggiata, della quale era stato infranto un finestrino. Entrambi i soggetti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e, su disposizione della Procura della Repubblica di L’Aquila, condotti in carcere.