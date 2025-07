METEO / ANCHE OGGI CALDO SOPRA LA MEDIA, PESCARA BOLLINO ARANCIONE

Abruzzo di nuovo nella morsa del

caldo e dell'afa, con le temperature che sfiorano i 40 gradi.

Secondo le rilevazioni dell'associazione Caput Frigoris,

infatti, ieri sono stati raggiunti i 39,4 gradi a Castiglione a

Casauria (Pescara), i 39,3 a Capestrano (L'Aquila), i 37,6 gradi

a Chieti Scalo, i 37,4 a Introdacqua (L'Aquila) e i 37,2 a

Popoli Terme (Pescara). Intanto Pescara è per due giorni - ieri e oggi

- tra le città con il bollino arancione del ministero

della Salute, livello che indica "condizioni meteorologiche che

possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare

nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Per oggi, gli esperti prevedono temperature elevate sulle zone interne, in

particolare nell'Aquilano, sulla Valle Peligna e, localmente

nelle principali valli che si affacciano sul versante adriatico,

con valori massimi intorno ai +37°C/+39°C. Valori meno elevati

lungo la fascia costiera ma con tassi di umidità piuttosto

elevati e conseguente caldo afoso.

Tra il tardo pomeriggio e la tarda serata non si esclude un

temporaneo rinforzo dei venti di Libeccio con probabile Garbino

sul versante adriatico e temperature in temporaneo aumento anche

lungo la fascia costiera.