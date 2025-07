ACCOLTELLA UN CICLISTA ALLA FESTA DELLA BIRRA: RESTA IN CARCERE IL 53ENNE DI CASOLI DI ATRI

Resta in carcere il 53enne originario di Casoli di Atri arrestato venerdì sera dopo un episodio di violenza avvenuto durante la festa della birra del paese. L’uomo è accusato di aver accoltellato un ciclista al polpaccio e di aver aggredito successivamente un’altra persona del posto. Ieri mattina si è tenuta l’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari Roberto Veneziano. L’uomo, già in cura per problemi psichiatrici, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. L’aggressione ha scosso la piccola comunità locale. Il ciclista ferito è stato medicato, fortunatamente senza conseguenze gravi. Resta ora da chiarire il movente del gesto e verificare le condizioni psichiche dell’indagato, già noto per fragilità comportamentali.