CINQUANT’ANNI DI PASSI E MEMORIA: TORNA LA MARCIA DEI TRE PRATI SUL GRAN SASSO

PIETRACAMELA – FANO ADRIANO, 27 luglio 2025 – Mezzo secolo di cammini, storie e comunità. La Marcia dei Tre Prati, nata nel 1975 per iniziativa di Aldo Possenti, allora presidente della sezione teramana del CAI, e Vincenzo Di Benedetto, imprenditore di Fano Adriano, torna quest’anno con un’edizione speciale per celebrare il suo 50° anniversario.

La manifestazione rievoca lo storico percorso di 15 chilometri che collega Prati di Tivo e Prati di Intermesoli (nel comune di Pietracamela) a Prato Selva, nel comune di Fano Adriano, nel cuore del Gran Sasso teramano. Una marcia simbolica tra due borghi montani uniti da paesaggi straordinari e da una comune vocazione alla montagna.

Un programma in due giornate

L’edizione 2025 si svolgerà su due giornate, sabato 26 luglio e domenica 27 luglio, con un ricco programma che unisce escursionismo, memoria e cultura.

Sabato 26 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune di Pietracamela, si terranno:

Ore 17:00 – Saluti istituzionali;

Ore 18:00 – “Genesi di un’idea”, con gli interventi di Vincenzo Di Benedetto e Maria Possenti;

Ore 18:30 – Presentazione della Marcia e proiezione “Gran Sasso da vivere. Un racconto per immagini”, a cura di Lina Ranalli e Filippo Di Donato.

Domenica 27 luglio, il cuore dell’evento:

Ore 7:30 – Raduno al Piazzale Amorocchi (Prati di Tivo);

Ore 8:00 – Partenza della Marcia;

Ore 14:30 – Arrivo a Prato Selva;

Ore 15:00 – Arrivo a Fano Adriano;

Ore 15:30 – Momento conclusivo con saluti istituzionali, mostra di documenti storici, musica, testimonianze e conviviale.

Un cammino di comunità e rilancio

L’evento è promosso dalla Sezione CAI di Teramo, con il patrocinio dei Comuni di Pietracamela e Fano Adriano, il supporto del progetto Officine del Gran Sasso, e il sostegno di GAL Gran Sasso Laga e BIM Vomano-Tordino.

La Marcia dei Tre Prati è pensata non solo come un’escursione naturalistica, ma come un gesto collettivo di identità e coesione, che punta a valorizzare e rilanciare le aree interne abruzzesi, spesso dimenticate ma ricche di storia e bellezza.

Partecipazione e iscrizioni

La partecipazione è gratuita per i soci CAI. I non soci potranno aderire previa assicurazione obbligatoria di 10 euro. Le prenotazioni sono aperte fino a giovedì 24 luglio alle ore 21:00, scrivendo a: