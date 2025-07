BRANCO DI CINGHIALI SULLA STRADA: 20ENNE CENTAURO GRAVE DOPO UN INCIDENTE

Un grave incidente si è verificato ieri sera intorno alle 22:30 in contrada San Giovanni, a Castilenti, dove un giovane centauro a bordo di una moto enduro di 20 anni è rimasto ferito gravemente dopo essersi scontrato con un branco di cinghiali comparso improvvisamente sulla carreggiata. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza in ospedale, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata per trauma cranico.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della compagnia di Giulianova, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e valutando la presenza di animali selvatici nella zona.