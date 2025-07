CORROPOLI / IL PALIO DELLE BOTTI FESTEGGIA QUARANT’ANNI

Edizione speciale per il Palio delle Botti” di Corropoli. L’importante manifestazione corropolese si appresta a spegnere quaranta candeline per festeggiare un traguardo particolarmente importante.

Domenica 27 luglio, infatti, si disputerà nella cittadina vibratiana la XL edizione del “Palio de le Botti”. La manifestazione di origine medievale inizierà alle ore 19.30e come ogni annoregalerà divertimento ed emozioni a tutti coloro che decideranno di trascorrere una piacevole giornata in terra teramana. La novità di quest’anno è però rappresentata dallo svolgimento di altre due giornate di preparazione al palio. Venerdì 25, infatti, dalle 21 in poi si terranno il Palio delle Vecchie glorie e a seguire le entusiasmanti sfide dei “Giochi popolari” corropolesi (l’inizio dei giochi è previsto intorno alle ore 22) mentre sabato 26 si svolgerà la tradizionale anteprima del Palio dalle ore 17 in poi con l’annuncio ufficiale dell’apertura del Palio, la solenne celebrazione eucaristica presso il Santuario Mariano (ore 18), il lancio della sfida, la gimkana dei bambini (anticipata dunque al sabato) e le gare di qualificazioni al Palio.

Nella giornata di domenica 27, invece, lungo le vie cittadine si svolgerà il Palio vero e proprio. Dalle 19.30 circasi snoderà lungo le vie corropolesil’atteso lungo corteo storico deglioltre 300 figurantiche proporrà una rievocazione storica della Pentecoste Celestiniana; quindi, a seguire, la suggestiva operazione della pesa e marchiatura delle botti, seguita dall'esibizione dei musici e sbandieratori. Tutte operazioni raramente rinverdite in manifestazioni di costume.

Dalle 21, spazio alla gara vera e propria con i giovani spingitori (cat. 8-11 anni e cat. 12-16 anni) a darsi battaglia per conquistare il relativo palio di categoria. A partire dalle ore 22, infine, gran finale con lacompetizione agonistica delPalioe la tradizionale sfida tra le contrade cittadine per conquistare il "drappo" della vittoria. Le contrade partecipanti alla competizionesi sfideranno su un impegnativo percorso che da Via Roma condurrà fino al Tempio di San Giuseppe passando per la splendida cornice della Piazza di Corropoli.

Nel corso dell’intero week end, patrocinato dal Comune di Corropoli, dalla Provincia di Teramo e dalla Regione Abruzzo, sarà inoltre possibile degustare i prodotti gastronomici tipici del territorio vibratiano con appositi stands allestiti per l'occasione.​

IL PALIO DE LE BOTTI 2025

VENERDÍ 25 LUGLIO

Ore 21.30 -Palio delle vecchie glorie

Ore 22.00 – Giochi popolari tra le contrade

𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢𝟮6𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

Ore 17:00 - Apertura del Palio

Ore 17:30 - Inizio Rievocazione Storica e Consegna delle chiavi alla Città di Corropoli

Ore 18:00 - Santa Messa, accensione del Cero Votivo e Benedizione del Palio

Ore 20:30 - Gimkana con la Botte riservata ai ragazzi sotto agli 8 anni

Ore 21:30 - Mini Antepalio delle Botti per la determinazione dell'ordine di partenza del Minipalio

Ore 22:30 - Antepalio delle Botti per la determinazione dell'ordine di partenza del Palio

𝗗𝗢𝗠𝗘𝗡𝗜𝗖𝗔𝟮7𝗟𝗨𝗚𝗟𝗜𝗢

Ore 19:30 - Inizio Corteo Storico della Pentecoste Celestiniana

Ore 20:00 - Pesa, Controllo e Marchiatura delle Botti

Ore 21:00 - Mini Palio delle Botti, categoria 8-11 anni

Ore 21:30 - Mini palio delle Botti, categoria 12-16 anni

Ore 22:00 - XXXIX Palio delle Botti

ore 23:00 - Proclamazione della contrada vincitrice

Ore 23:30 - Esibizione di musici e sbandieratori

Ore 24:00 - Saluto dei duchi e congedo accompagnati dalle chiarine e dai tamburini

Per ulteriori informazioni si possono visitare la pagina Facebook del Palio o il sito www.paliodellebotti.com