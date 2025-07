I LETTORI CI SCRIVONO/ LA DENUNCIA, ECCO COSA ACCADE OGNI GIORNO IN VIA DELLA VERDURA, OGGI E' ARRIVATA LA POLIZIA LOCALE

Buongiorno, sono Emanuela della Libreria Cattolica di Teramo. (Via della Verdura)

Stamattina, in questa via, l'ennesimo episodio spiacevole : un furgone, sempre quel furgone, parcheggiato davanti l'ingresso del negozio durante l'orario di apertura.

E' successo diverse volte, abbiamo sempre cercato di risolvere in maniera pacifica, ma stamattina non mi era permesso nemmeno di entrare, quindi ho chiamato i vigili per l'ennesima volta. Mi hanno ascoltato e sono venuti, ma un minuto prima è arrivato lui e ha spostato il furgone (questo ha permesso a lui di non prendere la multa perchè "nessuno" ha visto nulla, nonostante le foto con l'orario). Si è accesa una discussione fortissima, ha cercato in tutti i modi di far valere le sue ragioni prendendoci a parolacce, a tal punto che una signora del palazzo di fronte ha chiamato la Polizia perchè ci stava proprio insultando.

Dopo mezz'ora così, solo sotto minaccia del poliziotto di portarlo in questura, se n'è andato per un po' ma poi è comunque tornato.

Lui si definisce intoccabile, il fulcro di Teramo, commerciante da 30 anni quindi può parcheggiare ovunque e nessuno può contestare, parole sue.

Sono stati avvisati sia l'assessore Filipponi che il Sindaco D'Alberto, che telefonicamente hanno cercato di calmare le acque, facendo capire che sono episodi che accadono continuamente con questo soggetto indefinibile.

Non so se per voi è possibile fare un articolo, anche omettendo molti particolari, in qualunque modo ci tenevo a farvelo sapere (dalle foto di può notare anche la sua arroganza nei confronti di un pubblico ufficiale).

Siamo stati invitati a sporgere denuncia per le parolacce e per il modo in cui si è posto, ma non so se lo faremo.. anche se ci ha minacciati dicendo che "non finisce qui" e che non ci darà pace.

Ho allegato anche un'altra foto in cui si vedono almeno 4-5 macchine parcheggiate in maniera del tutto selvaggia, in quanto quelli non sono parcheggi. Stamattina sono stati multati, ma è un caso, perchè solitamente i vigili non passano perchè non hanno pattuglie disponibili...

Ah scusate, se non lo conoscete, lui è Marcello Schillaci, titolare della Cantina di Porta Romana e si definisce anche titolare dell'ex Derbi, di fronte il mio negozio, ma che probabilmente non potrà mai aprire per problemi che, a detta sua, gli sono causati dagli abitanti del palazzo, che si sono affacciati stamattina urlando contro di lui.

Grazie e buon lavoro