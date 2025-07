VIDEO- FOTO/ PREOCCUPANO LE CONDIZIONI DEL PONTE DI FIUMICINO A SAN NICOLÒ: TRANSITO VIETATO AI MEZZI PESANTI, MA CONTINUANO A PASSARE

Destano forte preoccupazione le condizioni del ponte di Fiumicino, in località San Nicolò, attualmente regolato da qualche giorno con senso unico alternato. Il transito è consentito solo alle automobili, ma – nonostante il divieto e l’assenza di controlli – i mezzi pesanti continuano a percorrerlo. Secondo quanto emerso da sopralluoghi tecnici effettuati dalla Provincia, proprietaria attuale della struttura dopo il passaggio di competenze dall’ANAS, sarebbero stati riscontrati gravi ammaloramenti nella parte sottostante del ponte e sui piloni portanti. Non si esclude, a questo punto, una chiusura totale al traffico nei prossimi giorni, se le condizioni dovessero peggiorare. Il presidente della Provincia Camillo D'Angelo spiega ai nostri lettori come stanno le cose.