EX ASSESSORE SALVA UNA BIMBA CHE RISCHIA DI SOFFOCARE



Attimi di autentico terrore nella piazzetta antistante il municipio di Tagliacozzo, durante il Festival della birra. Le grida disperate dei genitori e il brusco assembramento di decine di persone hanno subito richiamato l’attenzione dei presenti. Al centro della scena una bambina di circa dieci anni, con il volto contratto dalla paura: non riusciva più a respirare. Un boccone le ostruiva la gola, forse una caramella, e i suoi familiari, sconvolti, non sapevano come intervenire. Fra la folla, l’ex assessore comunale Alfonso Gargano, che è intervenuto con la manovra di Heimlich, ed è riuscito a far espellere alla bambina il corpo estraneo, una caramella a forma di ciuccio, acquistata poco prima a una delle bancarelle del festival.