VENDEVANO ON LINE AUTO D’EPOCA INESISTENTI



Finti annunci per la vendita di auto d’epoca, acconti versati da ignari collezionisti e poi il silenzio: nessuna vettura, solo conti svuotati. A finire nel mirino dei carabinieri una coppia di fidanzati, un uomo di 62 anni e una donna di 50, entrambi di nazionalità uzbeka e residenti a Montesilvano. Le indagini, partite da una denuncia presentata da un cittadino di Avellino, hanno permesso di ricostruire il sistema: i due pubblicavano inserzioni su un noto sito di e-commerce specializzato in auto d’epoca, attirando collezionisti con offerte accattivanti e prezzi sotto la media. Una volta incassati acconti e caparre, i truffatori si rendevano irreperibili. Otto i raggiri accertati, per un bottino che supera gli 8.500 euro. Ma il danno economico potrebbe essere ben più esteso. Indagini in corso.