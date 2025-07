“VIENI A FARE UN GIRO CON ME?”. 26ENNE PORTA UNA 13ENNE IN PUGLIA E CERCA DI VIOLENTARLA



Approfittando di un soggiorno in casa di un parente in provincia di Foggia, un 26enne di Casalbordino avrebbe convinto una 13enne a seguirlo. allontanandola dai genitori senza consenso, ma una voltaarrivati in Puglia e rimasti soli l’avrebbe molestata sessualmente. Palpeggiamenti, tentativi di infilare le mani sotto la gonna e baci forzati. La ragazza, tornata a Casalbordino, ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai genitori, che hanno immediatamente sporto denuncia. È a quel punto che si è attivato il Codice Rosso, il protocollo riservato ai casi di presunta violenza su minori o donne. Il ventiseenne è stato rinviato a giudizio per sequestro di persona e violenza sessuale.