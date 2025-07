CAMION SI SCONTRA CON UN'AUTO E POI SI RIBALTA: FERITI E STRADA CHIUSA FINO ALL'ALBA

Scontra tra auto e camion sulla 259, tra Garrufo e Sant’Egidio. A causa dell’incidente, il mezzo pesante si è ribaltato, costringendo i vigili del Fuoco ad un lungo lavoro, per la rimozione e la riapertura della strada, rimasta praticamente chiusa da mezzanotte all’alba. Almeno due i feriti, anche se non in condizioni gravi.