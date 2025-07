VIDEO / «ECCO COME FUNZIONAVA LA TRUFFA "GENIALE" INVENTATA DA UN'IMPRESA EDILE DEL TERAMANO»

«È stata una truffa “geniale”, quella di cambiare il nome di una ditta già ammessa ai crediti del Superbonus, inserendone un altro - spiega il Tenente Vincenzo Scarpone, comandante della Tenenza della Finanza di Roseto - abbiamo dovuto verificare 6mila righe di documentazione fiscale, per scoprirne le mille truffaldine». Un sistema incentrato su una ditta di Pineto, usata come cartiera. «Un’azienda che aveva nel cassetto fiscale crediti per 24,5 milioni, ma non aveva macchinari né dipendenti. Incrociando i dati con l’Enea, si è scoperto che avevano copiato le fatture poi presentate all’Agenzia delle entrate - spiega il Capitano Domenico Massimiliano Cerra, comandante della Compagnia della Finanza di Giulianova - Avevano anche già incassato 9 milioni» Nel video il Tenente Vincenzo Scarpone, comandante della Tenenza della Finanza di Roseto e il Capitano Domenico Massimiliano Cerra, comandante della Finanza di Giulianova