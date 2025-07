A PESCARA IN MOSTRA QUADRI E POESIE DI ANNA DE FULVIIS

Anna Rita De Fulviis, in arte Anna de Fulviis, continua la sua corsa verso il successo e la bellezza dell’arte. Nata poetessa, scrive fin da bambina e ha ricevuto numerosi premi, tra cui ricordiamo gli ultimi due: il prestigioso Premio Oscar Wilde, tenutosi a Roma il 27 dicembre, e il Premio Spoleto, assegnato nel settembre 2024. Naturalmente, la lista dei suoi riconoscimenti è vasta, e questi sono solo gli esempi più recenti.

Oltre alla poesia, Anna ha ottenuto premi e riconoscimenti anche nel campo della pittura. Lei stessa dichiara che la pittura è nata come un gioco, un’estensione della poesia: un modo per tradurre le parole in immagini attraverso la creatività. In particolare, si dedica all’arte digitale, sfruttando la tecnologia e diversi software per creare opere che, una volta trasferite su tela, diventano vere e proprie tecniche miste. In questa fase, Anna rielabora e perfeziona le sue creazioni con colori ad olio, fondendo tradizione e innovazione.

Originaria di Teramo, Anna De Fulviis è diventata inarrestabile. Nel solo anno 2025, in soli tre mesi, ha allestito:

Una mostra personale presso il Ristorante Concorde, situato all’aeroporto di Pescara.

Una mostra collettiva a Muccia con la Moon Art, dedicata al tema orientale.

Una mostra personale a Gualtieri.

È stata premiata in una collettiva dal Rotary Gerundo e dai Critici Minerva, classificandosi terza.

E altri eventi sono attualmente in itinere.

Attualmente espone una mini personale presso il Lido Aurora di Pescara, mostra attiva dal 18 luglio.

Venerdì 25 luglio, Anna invita tutti a partecipare al reading poetico, organizzato e voluto da lei stessa, con il supporto importante e decisivo della Prof.ssa Annalisa Potenza, scrittrice, poetessa e docente. La Prof.ssa Potenza è anche fondatrice del movimento letterario e culturale nazionale “Creazionismo per una nuova era”, nato nella primavera del 2022 con l’obiettivo di promuovere valori fondamentali come la pace, la solidarietà e la cooperazione, anche all’interno delle scuole.

Durante la serata del 25 luglio, sarà Annalisa Potenza insieme ad Anna de Fulviis a presentare l’evento. Per le arti visive relazionerà il Maestro d’Arte Prof. Sandro Melarangelo. Al reading poetico saranno presenti poeti illustri e conosciuti, in ordine: Giulia Di Giampaolo, Francesco Di Rocco, Alessandro De Cerchio, Raffaele Rubino, Lucio Morelli, Antonella Chiaversoli

Coadiutore della mostra sarà Claudio Di Donato, definito dal Messaggero un moderno mecenate e scopritore di talenti. Con questa mini personale, Anna De Fulviis ancora una volta conferma il suo talento unico e la capacità di unire poesia, arte e tecnologia, tracciando un’altra orma nel suo straordinario percorso creativo. Inoltre, e non da poco, oggi è il compleanno di Anna De Fulviis, nata il 23 luglio.