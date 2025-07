ROTTE AUTO E MOTO, DA OGGI LA POLIZIA LOCALE A SANT’OMERO… PASSEGGIA

La Polizia Locale di Sant'Omero attualmente non ha più autovetture di servizio disponibili per espletare i normali servizi di istituto. Questa mattina infatti l'autovettura Fiat Grande con si è fermata lungo la Strada Provinciale n. 8 Salinello all'altezza del Bivio con Via Palombare. L’auto, che ha percorso oltre 248000 Km è stata portata presso l'officina meccanica per le eventuali riparazioni di rito. Anche l'altra vettura di servizio, Fiat Brava, sempre in dotazione alla Polizia Locale è attualmente non fruibile perché sembra abbia il contachilometri rotto e la revisione periodica scaduta di validità. Anche i motoveicoli in dotazione alla Polizia Locale attualmente depositati presso la protezione civile di Sant''Omero sono attualmente non funzionanti perché non manutentati. Quindi da oggi la Polizia Locale è di fatto a piedi.