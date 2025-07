DONNA MUORE IN PRONTO SOCCORSO A SANT’OMERO: LA PROCURA APRE UN’INCHIESTA SULL’ASSISTENZA RICEVUTA

La Procura di Teramo ha aperto un’inchiesta sulla morte di Luana Di Lorenzo, 60 anni, pensionata di Colonnella, deceduta lo scorso 16 luglio al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Omero, dove si era presentata più volte per forti dolori a una gamba.

L’indagine è al momento a carico di ignoti. A sollecitare l’intervento della magistratura è stata la famiglia della donna, che ha presentato una denuncia per chiarire le circostanze del decesso e verificare eventuali responsabilità nell’assistenza sanitaria ricevuta.

Secondo quanto ricostruito, Di Lorenzo si sarebbe recata al pronto soccorso il 1°, il 10 e il 15 luglio, lamentando dolori persistenti a una gamba. In tutte e tre le occasioni sarebbe stata dimessa con una diagnosi di lombosciatalgia e la prescrizione di antidolorifici. Il 16 luglio, dopo un nuovo accesso, è rimasta in osservazione per tutta la notte, ricevendo nuovamente trattamento farmacologico.

La mattina successiva, i familiari sarebbero stati contattati dall’ospedale per andare a riprenderla, ma una volta arrivati sul posto, avrebbero atteso a lungo senza ricevere informazioni. Solo dopo ripetute richieste, nel corso del pomeriggio, sarebbe stato comunicato loro che la donna era morta nel corso della notte. Ai parenti sarebbe stata riferita verbalmente una ipotetica embolia, senza ulteriori chiarimenti.

Gli accertamenti sono in corso. La Procura dovrà ora stabilire se vi siano state negligenze nella diagnosi o nell’assistenza sanitaria fornite alla paziente.