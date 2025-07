CADUTA DI RAMI PERICOLOSI: CHIUSO IL PARCO DI VIA MATTEOTTI A GIULIANOVA

Dopo due episodi ravvicinati di caduta di grossi rami, il Comune di Giulianova ha deciso di chiudere completamente il parco di via Matteotti per motivi di sicurezza. In un primo momento, anche a seguito di una video-segnalazione dell’associazione Conalpa (Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio), si era ipotizzato di interdire solo una parte dell’area, ma un secondo crollo – che ha interessato un altro grosso ramo di pino – ha convinto l’amministrazione a interdire l’accesso a tutta la struttura.

Da ieri mattina, il parco è stato recintato e segnalato con cartelli che vietano l’ingresso ai cittadini. L’episodio ha riacceso le polemiche tra Conalpa e l’amministrazione comunale, già divise nei giorni scorsi sulla gestione del verde pubblico, in particolare per il mancato annaffiamento di alcune piante nel parco Franchi e per i rischi legati alla stabilità degli alberi in via Matteotti.

In un gesto di distensione e con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e la collaborazione, la giunta comunale ha annunciato un contributo di compartecipazione a favore della sezione territoriale Conalpa di Giulianova. L’iniziativa vuole sostenere le attività dell’associazione legate alla tutela e valorizzazione del verde urbano, promuovendo una gestione più partecipata del patrimonio arboreo cittadino.

Il contributo sarà erogato a titolo di rimborso spese, fino a un massimale di 5.000 euro, e servirà a sostenere eventi, campagne di sensibilizzazione e interventi concreti di tutela ambientale.