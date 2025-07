TROPPI BIGLIETTI NON AUTORIZZATI, ANNULLATA LA LOTTERIA DELLA FESTA





È stata ufficialmente annullata la lotteria legata ai festeggiamenti in onore dei Santi Martiri, in programma a Celano dal 24 al 26 agosto. La decisione è arrivata dopo l’emersione di gravi irregolarità amministrative, che hanno portato alla revoca della licenza da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e a una sanzione amministrativa per il Comitato organizzatore. L’indagine è partita due settimane fa, quando la Guardia di Finanza di Avezzano ha effettuato controlli su alcune attività del centro città che esponevano e vendevano i biglietti della lotteria, promossa a sostegno del Comitato Festeggiamenti 2025. Nella giornata di martedì sono arrivati i primi riscontri ufficiali: è stato scoperto l’uso illecito di 500 blocchetti aggiuntivi, equivalenti a circa 50.000 biglietti non autorizzati. I tagliandi, tutti dal valore nominale di un euro, non rientravano nella quota massima consentita dall’Agenzia, che aveva autorizzato la vendita fino a un massimo di 50.000 euro complessivi, ossia 50.000 biglietti regolari. Invece, secondo quanto emerso, i blocchetti extra sarebbero stati utilizzati come integrazione ai biglietti regolari, in una sorta di formula “1+1”: per ogni acquisto, si proponevano due biglietti – uno regolare e uno da blocchetto non autorizzato – entrambi al prezzo di un euro, nonostante la dicitura ingannevole “offerta libera”. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dunque disposto la revoca immediata della licenza per la lotteria, mentre la Guardia di Finanza procederà con una sanzione amministrativa a carico degli organizzatori, che potrà variare da 1.000 a 10.000 euro. Intanto, chiunque abbia acquistato uno o più biglietti potrà richiedere il rimborso, secondo modalità che saranno comunicate nei prossimi giorni dal Comitato.