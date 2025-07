FOTO-VIDEO/ BRUCIA LA TENDA SU UN BALCONE, RISCHIA UN APPARTAMENTO A FONTE BAIANO

Stanotte, poco dopo le 3:40, una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, con un'autopompa e un pickup con modulo antincendio, è intervenuta in via Tosti, nel quartiere di Fonte Baiano a Teramo, a seguito di un incendio. Le fiamme si sono sviluppate su un balcone di un'abitazione al primo piano di un condominio di quattro piani. L'incendio ha interessato una tenda ombreggiante motorizzata e suppelletili varie. Il forte calore che si è sviluppato ha provocato il danneggiamento del balcone e della parete perimetrale. Il fumo scuro si è diffuso anche all'interno dell'appartamento che al momento non era abitato. I vigili del fuoco hanno prontamente provveduto a spegnere le fiamme attive raggiungendo il balcone con la scala in dotazione ed hanno atteso l'arrivo del proprietario per ispezionare l'appartamento, senza rilevare particolare effetti dell'incendio se non la presenza di un leggero annerimento in corrispondenza dei cassonetti degli infissi. Nelle prime fasi dell'incendio si è provveduto precauzionalmente ad evecuare la Palazzina di dodici appartamenti. Sul posto sono intervenute anche una pattuglia della Polizia di Stato e, in via precauzionale, un'ambulanza del Servizio sanitario 118.