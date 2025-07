I VIGILI DEL FUOCO SALVANO UN GATTINO SALITO SU UNA PIANTA

Questa mattina un cittadino di Sant'Omero ha chiesto l'intervento della Polizia Locale perché il suo gatto è salito sulla pianta. La Polizia Locale di Sant'Omero ha immediatamente inviato la pattuglia a Sant'Omero in Località I Colli in Via Marco Aurelio dove vi era il proprietario disperato. La Polizia Locale di Sant'Omero ha immediatamente richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco, per il tramite del numero unico di emergenza al fine di salvare l'animale da morte certa. Grazie l'Intervento dei Vigili del Fuoco di Nereto sono riusciti a mettere in salvo il felino e restituirlo al legittimo proprietario.