PRATI DI TIVO/ CORENEVA AL LAVORO: DOMANI LA RIUNIONE DECISIVA PER IL CERTIFICATO DI IMMUNITÀ DAL RISCHIO VALANGHE, SEGGIOCABINOVIA IN APERTURA TRA DOMENICA E LUNEDI

Domani mattina alle ore 10 si riunirà il Coreneva per esaminare la richiesta del certificato di immunità dal rischio valanghe, limitatamente al solo periodo estivo e in totale assenza di neve. A supporto della richiesta, sono stati inviati i documenti già in possesso della Regione già negli anni passati.

Saranno presenti due valangologi incaricati di verificare l'effettiva assenza di neve nell’area interessata.

I lavori dell’impianto sono ormai in dirittura d’arrivo: nella giornata di oggi si stanno ultimando le ultime operazioni, mentre Anfisa ha già dato il proprio via libera. Domani alle ore 12 è previsto il collaudo dell’impianto, con le prove a carico e la consueta ispezione annuale.

Un ruolo fondamentale è stato svolto dal Comune di Pietracamela, che ha collaborato in modo rapido ed efficiente nella gestione delle criticità legate al rischio frane.

Se la Regione darà l’assistenza necessaria, la cabinovia potrebbe effettuare il primo giro già tra domenica e lunedì prossimi.

«Sarebbe un miracolo burocratico riuscirci», ha dichiarato il gestore Marco Finori.